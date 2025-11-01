Cosa sappiamo sulla funzione di WhatsApp che porta Telegram dentro la sua app

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il blog WABetaInfo ha pubblicato un'analisi di una nuova versione di WhatsApp. Parliamo di una versione di test in cui sono state trovate tracce di funzioni legate all'interoperabilità. Secondo il blog l'app di messaggistica sviluppata da Meta sarebbe al lavoro per soddisfari i requisiti richiesti nell'Unione Europea dal Digital Markets Act. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

cosa sappiamo funzione whatsappWhatsApp introduce nuove funzioni per Android e Apple Watch: ecco cosa cambia per gli utenti - WhatsApp si rinnova con due importanti novità: una funzione in sviluppo su Android che permetterà agli amministratori di invitare i contatti a seguire i propri canali, e la prima app ufficiale per App ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

cosa sappiamo funzione whatsappIl nuovo aggiornamento di Whatsapp è commuovente: “Grazie mille” - Tutti abbiamo un account Whatsapp ed è quindi una buona notizia planetaria l’ultimo aggiornamento all’app regina dei messaggini. videogiochi.com scrive

Cos'è la Modalità In Incognito per Meta AI e cosa cambia per WhatsApp - Su WhatsApp sta per arrivare la Modalità in Incognito, un’opzione che garantisce un livello superiore di privacy e più controllo sulle interazioni con Meta AI ... libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Funzione Whatsapp