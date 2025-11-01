Cosa sapeva Pasolini cosa non sappiamo noi

Bolognatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un occhio nel presente, l’altro sull’avvenire. Lo sguardo che Pier Paolo Pasolini rivolgeva al mondo era diverso, capace insieme di calarsi nella realtà quotidiana e di spingersi oltre il visibile. Le pagine che ha consegnato alla memoria collettiva sono ancora oggi fonte di un ricco dibattito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cosa sapeva pasolini cosaPasolini, il nostalgico attuale - Lo ricordiamo non perché sono passati cinquant’anni dalla sua morte tragica, da quel 2 Novembre del 1975 in cui il suo corpo, straziato, venne ritrovato al lido di Ostia. Lo riporta licatanet.it

cosa sapeva pasolini cosaPasolini, un quadrangolare di calcio per l'intellettuale che giocava a pallone e tifava Bologna - A 50 anni dalla morte, a Roma si ricorderà con una giornata di sport e cultura: «PPP50: Pasolini segna ancora». corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sapeva Pasolini Cosa