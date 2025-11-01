Cosa ha in comune Grokipedia con Ruwiki l' enciclopedia della propaganda russa

Il 27 ottobre Elon Musk ha lanciato Grokipedia, l'enciclopedia gratuita online di xAi, con un fact-checking in tempo reale da Grok, l'intelligenza artificiale del social X. E' nata per fare concorrenza a Wikipedia, una piattaforma che il patron di Tesla ha da sempre pensato che fosse "controllata da attivisti di estrema sinistra", come aveva postato su X lo scorso 25 ottobre. Grokipedia si propone di offrire informazioni più neutrali e aggiornate: come ha detto Musk il suo scopo è "la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità". Eppure gli utenti hanno subito notato che molti articoli mostrano un chiaro bias, promuovendo opinioni già diffuse su X, il fatto che i suoi contenuti siano generati, aggiornati e verificati interamente dagli algoritmi di Grok, ha suscitato più di un dubbio riguardo la neutralità e la trasparenza delle risposte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa ha in comune Grokipedia con Ruwiki, l'enciclopedia della propaganda russa

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Cosa hanno in comune Cartesio e Lenin, Molière e sant'Agata, Goya e Luigi Pirandello? Tutti hanno avuto "Avventure postume", come dice il titolo di un piccolo e fascinoso libro scritto a quattro mani da Roberto Alajmo, romanziere e curatore del Repertorio d - facebook.com Vai su Facebook

La sinistra ha paura di Grokipedia di Musk, ma è davvero peggio di Wikipedia? - Grokipedia è l’enciclopedia curata dall’IA di Elon Musk e per la maggior parte dei grandi giornali di sinistra è un pericolo: troppo conservatrice, troppo di destra e forse complottista. Secondo mowmag.com

Che cosa si può fare su Grokipedia, l’alternativa a Wikipedia lanciata da Elon Musk? - checking in tempo reale garantito da Grok, il modello AI di casa ... Da startupitalia.eu

Musk lancia Grokipedia: somiglia fin troppo a Wikipedia e soprattutto non sembra certo così oggettiva - Grokipedia di xAI è online, ma alcune pagine risultano adattate da Wikipedia e le voci sul clima mostrano differenze nella presentazione dei fatti ... Riporta smartworld.it