Cosa ha in comune Grokipedia con Ruwiki l' enciclopedia della propaganda russa

Il 27 ottobre Elon Musk ha lanciato Grokipedia,  l'enciclopedia gratuita online di xAi,  con un fact-checking in tempo reale da Grok, l'intelligenza artificiale del social X. E' nata per fare concorrenza a Wikipedia, una piattaforma che il patron di Tesla ha da sempre pensato che fosse "controllata da attivisti di estrema sinistra", come aveva postato su X lo scorso 25 ottobre.   Grokipedia si propone di offrire informazioni più neutrali e aggiornate: come ha detto Musk il suo scopo è "la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità". Eppure gli utenti hanno subito notato che molti articoli mostrano un chiaro bias,  promuovendo opinioni già diffuse su X, il fatto che i suoi contenuti siano generati, aggiornati e verificati interamente dagli algoritmi di Grok, ha suscitato più di un dubbio riguardo la neutralità e la trasparenza delle risposte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

