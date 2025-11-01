Cosa ci fa il portiere li? L' uscita da incubo di Rajkovi? costa caro all’Al Ittihad

Partita incredibile tra Al Khaleej e Al Ittihad, terminata 4-4. L’Al Khaleej sembrava ormai padrone del match, avanti 4-0, ma l’Al Ittihad ha firmato una rimonta clamorosa nei minuti di recupero. Da segnalare, però, l’errore decisivo del portiere dell’Al Ittihad Rajkovi? in occasione del secondo gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

