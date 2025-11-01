Cosa c’è di umano nel robot Neo il maggiordomo AI dell’azienda 1X

Milano. La prima cosa che colpisce sono le fattezze: umane, troppo umane. Il robot Neo appena lanciato dall’azienda californiana 1X, segna un nuovo livello nella scala della Uncanny Valley, quella sensazione di eccessiva verosimiglianza disturbante che solo questi prodotti antropomorfi riescono a consegnare. Il viso ha gli elementi basilari di una statua stele, ma è il corpo che risulta morbido come quello di un essere umano: vederlo muovere nel video di presentazione dell’azienda smuove ricordi asimoviani, intrecciati con i giocattoli dell’infanzia dei millennials – certo, Vicky era più carina, anche se non meno inquietante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

