Cosa cambia per Sinner tra ranking ATP e Race nel confronto con Alcaraz | lotta aperta per il n1 a fine anno

Quando si osservano le classifiche del panorama tennistico occorre tenere sempre ben presente la differenza principale tra le due graduatorie di riferimento. Il ranking ATP tiene in considerazione i cambiamenti anno su anno, dunque i risultati conseguiti 52 settimane prima vengono scartati e un giocatore può migliorare o peggiorare il proprio saldo in base alle prestazioni fornite: ad esempio Jannik Sinner aveva vinto gli Australian Open nel 2024 e nel 2025 è stato chiamato a difendere i 2.000 punti conquistati sul cemento di Melbourne un anno prima. La Race, invece, valuta i risultati conseguiti durante l’annata agonistica in corso, senza fare nessun confronto: se ad esempio si ottengono 400 punti al Roland Garros li si mettono nel cassetto, senza fare confronti con la precedente edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia per Sinner tra ranking ATP e Race nel confronto con Alcaraz: lotta aperta per il n.1 a fine anno