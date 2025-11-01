Cosa cambia per Sinner tra ranking ATP e Race nel confronto con Alcaraz | lotta aperta per il n1 a fine anno

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si osservano le classifiche del panorama tennistico occorre tenere sempre ben presente la differenza principale tra le due graduatorie di riferimento. Il ranking ATP tiene in considerazione i cambiamenti anno su anno, dunque i risultati conseguiti 52 settimane prima vengono scartati e un giocatore può migliorare o peggiorare il proprio saldo in base alle prestazioni fornite: ad esempio Jannik Sinner aveva vinto gli Australian Open nel 2024 e nel 2025 è stato chiamato a difendere i 2.000 punti conquistati sul cemento di Melbourne un anno prima. La Race, invece, valuta i risultati conseguiti durante l’annata agonistica in corso, senza fare nessun confronto: se ad esempio si ottengono 400 punti al Roland Garros li si mettono nel cassetto, senza fare confronti con la precedente edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa cambia per sinner tra ranking atp e race nel confronto con alcaraz lotta aperta per il n1 a fine anno

© Oasport.it - Cosa cambia per Sinner tra ranking ATP e Race nel confronto con Alcaraz: lotta aperta per il n.1 a fine anno

Scopri altri approfondimenti

Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino - Sinner accorcia su Alcaraz dopo Pechino: con Shanghai e Vienna può arrivare il sorpasso al numero uno del mondo ... Da fanpage.it

Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz: scenario diverso per il n.1 da giocarsi alle ATP Finals - Jannik Sinner può sfruttare l'eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al ... Scrive oasport.it

cosa cambia sinner rankingLa disfatta parigina del numero uno della classifica cambia tutto e offre la possibilità a Jannik di chiudere il 2025 in vetta: l'azzurro sa cosa fare, poi dipenderà dalle Finals - La disfatta di Alcaraz a Parigi cambia gli scenari: s'infiamma il testa a testa con Sinner per la cima del ranking. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Cambia Sinner Ranking