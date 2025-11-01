Corso per Soccorritori livello Base alla Misericordia di Arezzo | ultima chiamata!
Ci si può ancora iscrivere ma solo fino al 3 novembre. Poi, dal 5 novembre, partenza! Per un’avventura che terminerà ai primi di dicembre e di cui non vi pentirete! Prenotarsi al nuovo Corso da Soccorritori livello Base che la Misericordia di Arezzo ha messo in campo per tutti e gratuitamente è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Anpas: corso di formazione per soccorritori, prima riunione lunedì 27 ottobre. Come preiscriversi - facebook.com Vai su Facebook
Corso per Soccorritori livello Base alla Misericordia di Arezzo: ultima chiamata! - Per un’avventura che terminerà ai primi di dicembre e di cui non vi pentirete! Si legge su arezzonotizie.it
Corso per soccorritori alla Misericordia di San Piero a Sieve - Il corso inizierà lunedì 3 novembre alle ore 21 presso la Misericordia di San Piero a S ... ilfilo.net scrive
A Scarperia un corso per soccorritori di livello base organizzato dalla Misericordia - La Misericordia di Scarperia organizza un corso per soccorritori di livello base, che inizierà lunedì 17 Novembre alle 21. Segnala ilfilo.net