Corsa scudetto Bucchioni | Roma da primo posto come il Napoli di Conte Inter e azzurri restano le favorite

di Dario Bartolucci Corsa scudetto, il giornalista analizza la corsa al titolo e commenta l’arrivo di Spalletti alla Juventus! Le parole. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulla lotta Scudetto e sul recente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, offrendo una visione lucida sull’evoluzione del campionato. «Spalletti alla Juventus non mi sorprende, il calcio moderno è ormai questo. Allenatori e giocatori vanno e vengono. Le parole dette nel 2023 e il tatuaggio del Napoli erano vere allora, ma oggi possono dare fastidio ai tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corsa scudetto, Bucchioni: «Roma da primo posto come il Napoli di Conte. Inter e azzurri restano le favorite»

Altre letture consigliate

La Juventus può rientrare nella corsa per lo Scudetto? Secondo Luciano Spalletti, i bianconeri non possono non crederci. @juventus #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti: «Contratto di 8 mesi perché credo nella #Juventus. Spero di rientrare in corsa per lo Scudetto. Non devo smettere di fare l'allenatore perché sono stato un anno al #Napoli» - X Vai su X

Bucchioni: "Napoli, Inter e Milan devono guardarsi alla spalle dalla Roma di Gasperini" - Il giornalista Enzo Bucchioni si è così espresso sulla Serie A a Radio Punto Nuovo: “Spalletti alla Juventus non mi sorprende, il calcio moderno è ormai questo. Segnala milannews.it

Bucchioni: “Occhio alla Roma per lo scudetto, è competitiva come il Napoli dell’anno scorso” - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Spalletti alla Juventus non mi sorprende, il calcio moderno è ... Lo riporta tuttonapoli.net

IL COMMENTO - Bucchioni: "Napoli, Inter e Milan dovranno guardarsi le spalle, la Roma è competitiva" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Spalletti alla Juventus non mi sorprende, il calcio moderno è ormai questo. Lo riporta napolimagazine.com