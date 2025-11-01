Corsa dell’Olio che festa per i 50 anni Foto e classifica
Reggello (Firenze), 1 novembre 2025 – Cinquant’anni non sono un traguardo qualunque. E la Corsa dell’Olio lo ha dimostrato ancora una volta. La tradizionale “Quattro Frantoi”, 2° Memorial Sergio Calusi, ha portato in scena un’edizione celebrativa che resterà nella memoria. Una giornata che ha saputo unire sport, territorio e solidarietà, sotto l’egida del Comitato di Uisp Firenze e con il patrocinio del Comune. La gara competitiva di 23 km ha proposto un tracciato rinnovato, mantenendo però intatto ciò che rende questa corsa unica al mondo: i suggestivi attraversamenti all’interno dei frantoi, simbolo di Reggello, terra che da secoli vive dell’oro verde, l’olio extravergine di oliva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
