Corsa dei Santi 5.000 runner in gara nel cuore di Roma | vittorie per Freedom e Bergstom
Roma, 1 novembre 2025 – Si è svolta oggi a Roma la 16^ edizione de “La Corsa dei Santi- sponsored by Melinda”, la corsa di 9,5 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. Sulle strade della capitale hanno corso oltre 5.000 runner tra la prova classica e le altre due inserite in via eccezionale quest’anno, in occasione del Giubileo, ovvero il Giro delle Quattro Basiliche e la Staffetta della Pace, entrambe di 19,5 chilometri per sostenere il progetto solidale dei salesiani in India. Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runner provenienti da tutta Italia e da altre 38 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
