Su Football Manager 26, a seconda della vostra tattica preferita, la linea difensiva ha un ruolo quasi vitale. Se i portieri e i difensori centrali chiudono la barriera come possibile, i difensori esterni, i terzini destri e sinistri, sono dei veri maratoneti, mentre corrono su e giù dalla fascia per tentare di costruire azioni da gol anche in possesso e rimessa del pallone in campo. Probabilmente nella vostra squadra avrete già delle solite certezze su quelle fasce, ma nel caso vogliate esplorare un po’ di più, all’interno dell’ enorme database di Football Manager 26 ci sono moltissimi giovani giocatori da tenere d’occhio, inserire nella lista selezionati e acquistare magari in futuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Corrono come fulmini e costano pochissimo: i migliori giovani terzini di Football Manager 26