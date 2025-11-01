Cori fascisti nella sede FdI a Parma parla Crosetto | Vanno presi a calci e mandati via

«I cori fascisti di Parma si commentano da soli. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d’Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via ». Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, da Napoli, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, Edmondo Cirielli. Cosa è successo nella sede FdI di Parma. In un video, girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, si vedono tre giovani appena fuori dalla sede di FdI che intonano il coro « Me ne frego ». Una scena che ha suscitato forte indignazione. 🔗 Leggi su Open.online

