Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma la Procura apre un fascicolo dopo il video virale

Metropolitanmagazine.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di martedì 28 ottobre, non un giorno qualsiasi ma l’anniversario della marcia su Roma, un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d’Italia, utilizzata una volta alla settimana anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Viene fatto un filmato che poi è stato diffuso sui social dalla pagina Facebook Pd Parma e ha rapidamente scatenato polemiche in tutta Italia. “ Camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man “, le parole della canzone  Me ne frego, intonate dai giovani che davanti alla sede del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni inneggiano a Benito Mussolini: “Duce! Duce! Duce!”, si sente chiaramente nel filmato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

