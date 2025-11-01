Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma la Procura apre un fascicolo dopo il video virale
La sera di martedì 28 ottobre, non un giorno qualsiasi ma l’anniversario della marcia su Roma, un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d’Italia, utilizzata una volta alla settimana anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Viene fatto un filmato che poi è stato diffuso sui social dalla pagina Facebook Pd Parma e ha rapidamente scatenato polemiche in tutta Italia. “ Camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man “, le parole della canzone Me ne frego, intonate dai giovani che davanti alla sede del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni inneggiano a Benito Mussolini: “Duce! Duce! Duce!”, si sente chiaramente nel filmato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d'Italia. Esplode la polemica nazionale "Ti ammazzo" e lancia la compagna contro una vetrata. Condannato Addio a Giancarlo Menta, imprenditore innovativo La scomparsa di Stefano Girasole, competenza e genero - facebook.com Vai su Facebook
Parma, il video della manifestazione contro i cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia - X Vai su X
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Lo riporta ansa.it
Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: commissariata Gioventù nazionale ... Secondo tg24.sky.it
Cori fascisti, un fascicolo in procura. Fratelli d'Italia commissaria l'organizzazione giovanile - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Lo riporta rainews.it