Cori fascisti nella sede di FdI a Parma Crosetto | Vanno presi a calci e mandati via

1 nov 2025

“I cori fascisti di Parma si confermano da soli, non hanno nulla a che fare con Fratelli d’Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via “. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa a Napoli dove partecipa insieme al candidato alla presidenza della Campania, Edmondo Cirielli, alla presentazione delle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre prossimi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

