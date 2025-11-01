Cori fascisti nella sede di FdI a Parma Crosetto | Vanno presi a calci e mandati via

“I cori fascisti di Parma si confermano da soli, non hanno nulla a che fare con Fratelli d’Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via “. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa a Napoli dove partecipa insieme al candidato alla presidenza della Campania, Edmondo Cirielli, alla presentazione delle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre prossimi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cori fascisti nella sede di FdI a Parma, Crosetto: “Vanno presi a calci e mandati via”

