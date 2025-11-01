Cori fascisti il Pci | È una precisa direzione politica incompatibile con la democrazia

"I recenti eventi che hanno interessato Parma e provincia - si legge in una nota del Partito Comunista Italiano, sezione di Parma - non possono passare sotto silenzio.Il riferimento è ai cori fascisti avvenuti nella serata di martedì 28 ottobre (anniversario della Marcia su Roma) presso la sede. 🔗 Leggi su Parmatoday.it