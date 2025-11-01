Cori fascisti e l' inno Duce Duce nella sede di Fratelli d' Italia a Parma | indaga la Digos dopo l' apertura di un fascicolo in procura

Parmatoday.it | 1 nov 2025

Nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre, si sono ritrovati nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata una volta alla settimana anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Quel gruppetto di giovani che a un certo punto si è messo a intonare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

