Cori fascisti e l' inno Duce Duce nella sede di Fratelli d' Italia a Parma | indaga la Digos dopo l' apertura di un fascicolo in procura

Nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre, si sono ritrovati nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata una volta alla settimana anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Quel gruppetto di giovani che a un certo punto si è messo a intonare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d'Italia. Esplode la polemica nazionale "Ti ammazzo" e lancia la compagna contro una vetrata. Condannato Addio a Giancarlo Menta, imprenditore innovativo La scomparsa di Stefano Girasole, competenza e genero - facebook.com Vai su Facebook

Parma, il video della manifestazione contro i cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia - X Vai su X

I giovani di FdI a Parma. Cori fascisti e inni al Duce. Vertici commissariati - Il caso della sede di Gioventù Nazionale nell’anniversario della marcia su Roma. Scrive msn.com

Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale - Cori fascisti, canti e inni al Duce risuonano nella sede di Parma di Fratelli d’Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale. Riporta blitzquotidiano.it

Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Segnala ansa.it