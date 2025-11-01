Cori fascisti a Parma Lerner accusa | Chissà in quante altre sedi

Prendere un episodio gravissimo e spiacevole e trasformarlo in una situazione quotidiana e normale che contraddistingue un'intera classe politica. A eseguire questo schema tanto perfetto quanto sbagliato nel metodo ci ha pensato Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano stimato. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber ogni sera in prima serata su La7 dal lunedì al venerdì, Gad Lerner ha commentato il caso dei giovani di FdI che hanno inneggiato al Duce a Parma per festeggiare la marcia su Roma. Un episodio gravissimo che, nonostante una certa narrazione, coinvolge solo una piccolissima parte della gioventù di Fratelli d’Italia e soci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

