Cori fascisti a Parma Crosetto | Vanno presi a calci e mandati via
"I cori fascisti di Parma si commentano da soli. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Guido Crosetto, ministro della Difesa, parlando a Napoli a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, interviene sul caso che ha scosso il partito in questi giorni. Crosetto, poi, ha parlato anche della riforma della giustizia che "cerca di ricostruire le condizioni perché la giustizia diventi giustizia con la G maiuscola, cioè capace di garantire tutti". Il ministro teme che la riforma venga strumentalizzata ma ha evidenziato anche che "il problema è far capire bene di cosa si sta parlando". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
