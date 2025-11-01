Cori fascisti a Parma Crosetto | Persone che vanno prese a calci e mandate via

Iltempo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 1 novembre 2025 "Un qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via", ha detto Crosetto a margine di un'iniziativa elettorale a Napoli a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, Edmondo Cirielli, sui cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cori fascisti a parma crosetto persone che vanno prese a calci e mandate via

© Iltempo.it - Cori fascisti a Parma, Crosetto: "Persone che vanno prese a calci e mandate via"

Altre letture consigliate

cori fascisti parma crosettoCori fascisti a Parma, Crosetto: "Persone che vanno prese a calci e mandate via" - (Agenzia Vista) Roma, 1 novembre 2025 "Un qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via", ha detto Crosetto a margine di un'iniziativa eletto ... Riporta msn.com

cori fascisti parma crosettoCrosetto: "I cori fascisti a Parma? Vanno presi a calci e mandati via" - Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Secondo ansa.it

Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cori Fascisti Parma Crosetto