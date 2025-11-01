Cori fascisti a Parma Crosetto | Persone che vanno prese a calci e mandate via – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 1 novembre 2025 "Un qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via", ha detto Crosetto a margine di un'iniziativa elettorale a Napoli a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali, Edmondo Cirielli, sui cori fascisti nella sede di FdI a Parma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

