cori fascisti a parma arriva il commento di crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha duramente commentato la vicenda dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma uditi la sera di martedì 28 ottobre 2025, anniversario della marcia su Roma. «Si commentano da soli, sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d’Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via », ha detto a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli. «Camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man» le parole che, come mostra un video diventato vitale, ha cantato un gruppo di giovani per poi inneggiare al Duce. 🔗 Leggi su Lettera43.it

