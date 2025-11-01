Cori fascisti a Parma arriva il commento di Crosetto
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha duramente commentato la vicenda dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma uditi la sera di martedì 28 ottobre 2025, anniversario della marcia su Roma. «Si commentano da soli, sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d’Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via », ha detto a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli. «Camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man» le parole che, come mostra un video diventato vitale, ha cantato un gruppo di giovani per poi inneggiare al Duce. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Crosetto: "I cori fascisti a Parma? Vanno presi a calci e mandati via". Il ministro della Difesa: "Quelle persone non hanno nulla a che fare con Fratelli d'Italia" #ANSA - X Vai su X
Cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d'Italia. Esplode la polemica nazionale "Ti ammazzo" e lancia la compagna contro una vetrata. Condannato Addio a Giancarlo Menta, imprenditore innovativo La scomparsa di Stefano Girasole, competenza e genero - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti a Parma, arriva il commento di Crosetto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha duramente commentato la vicenda dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma uditi la sera di martedì 28 ottobre 2025, anniversario della marcia ... Lo riporta msn.com
Parma, nella sede di Fratelli d'Italia cori fascisti e inni al duce: commissariata Gioventù Nazionale - Il coro della canzone fascista "Me ne frego" arriva dalla sede di Fratelli d'Italia di Parma, utilizzata anche dai ragazzi di Gioventù nazionale ... Come scrive tg.la7.it
Cori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Da quotidiano.net