Convocati Verona per l’Inter le scelte di Zanetti | la lista dei 24 per la sfida di domani

Inter News 24 al Bentegodi contro i nerazzurri. L’Hellas Verona si prepara alla difficile trasferta di domani a San Siro contro l’Inter, valida per la decima giornata di Serie A. Il tecnico Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 24 convocati, dovendo fare i conti con diverse assenze nel reparto nevralgico. Non sarà del match il centrocampista tedesco Suat Serdar, fermo per un problema al ginocchio rimediato nell’ultima partita. La sua assenza si somma a quelle del difensore Unai Nuñez e del centrocampista Vasilis Suslov, oltre a Andreias Kastanos, creando una vera e propria emergenza in mediana per gli scaligeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

