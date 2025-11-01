Convocati Verona per l’Inter le scelte di Zanetti | la lista dei 24 per la sfida di domani
Inter News 24 al Bentegodi contro i nerazzurri. L’Hellas Verona si prepara alla difficile trasferta di domani a San Siro contro l’Inter, valida per la decima giornata di Serie A. Il tecnico Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 24 convocati, dovendo fare i conti con diverse assenze nel reparto nevralgico. Non sarà del match il centrocampista tedesco Suat Serdar, fermo per un problema al ginocchio rimediato nell’ultima partita. La sua assenza si somma a quelle del difensore Unai Nuñez e del centrocampista Vasilis Suslov, oltre a Andreias Kastanos, creando una vera e propria emergenza in mediana per gli scaligeri. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Virtus Verona-Trento, i convocati di Tabbiani: ben sette gli assenti - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Cagliari, i convocati di Pisacane: sono 6 gli indisponibili - X Vai su X
Convocati Hellas Verona per la sfida contro il Cagliari: ecco le scelte di Zanetti per il match di Serie A! La lista completa - Convocati Hellas Verona Cagliari: ecco i giocatori scelti dal tecnico Paolo Zanetti per il match di Serie A valido per l’8° giornata Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida tr ... Secondo calcionews24.com
Convocati Hellas Verona per il Cagliari, le scelte adottate da Zanetti. La lista completa - Convocati Hellas Verona per il Cagliari, quest’oggi sono state rese note le decisioni prese da Paolo Zanetti! Da cagliarinews24.com