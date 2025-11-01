Controlli per Halloween Sequestrati i Babbo Natale

Ilgiorno.it | 1 nov 2025

Né dolcetto, né scherzetto, ma mille pupazzetti pericolosi, perché tossici, infiammabili e che avrebbero potuto soffocare i bambini a cui sarebbero finiti in mano. I militari della Guardia di finanza di Lecco hanno sequestrato oltre un migliaio di Babbi Natale, gnomi, bamboline di pezza e peluche, tutti senza la certificazione prevista dall’ Unione Europea per l’immissione in consumo in sicurezza. Non avevano inoltre le indicazioni minime previste dalla normativa per prevenire il rischio di soffocamento o ingerimento per i più piccoli: alcune parti avrebbero potuto staccarsi se messe in bocca dai bambini e strozzarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

