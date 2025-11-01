Controlli della velocità in Ticino | dove si rischia la multa dal 3 al 9 novembre
Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025 L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
