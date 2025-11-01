Continassa Juve | oggi la prima di Spalletti contro la Cremonese

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Prima partita di Spalletti che contro la Cremonese non potrà contare su Kelly e Yildiz QUI TUTTI I DETTAGLI SULLE LORO CONDIZIONI Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: oggi la prima di Spalletti contro la Cremonese

Juve, Spalletti nuovo allenatore: oggi la presentazione. Conferenza alle 12 - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Cham ... Come scrive sport.sky.it

Spalletti Juve, day one del nuovo allenatore bianconero! Il racconto della sua prima giornata alla Continassa – VIDEO - Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa: il VIDEO con tutti i dettagli sul nuovo mister (Andrea Bargione, inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo della Juventus è inizia ... Lo riporta juventusnews24.com

Pagina 2 | "Tutto bene?": Spalletti, la prima risposta a Perin è un messaggio a tutta la Juve - La replica al portiere bianconero rappresenta un manifesto del primo giorno dell’ex ct dell'Italia da allenatore della Vecchia Signora. Come scrive tuttosport.com