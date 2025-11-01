Conte soddisfatto dopo Napoli-Como | quando torna Lukaku e i complimenti alla sorpresa del match

Antonio Conte guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Como: novità su Romelu Lukaku e la sorpresa del jolly L’allenatore del Napoli, dopo il pareggio 0-0 contro il Como, sorride ed è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Nel secondo tempo c’è stata una squadra in campo. Non ricordo nessuna parata di Milinkovic-Savic. Per me è stata una bella partita, con due squadre che hanno provato a superarsi”. Conte (ANSA) Calciomercato.it Conte fa i complimenti anche ad un avversario, e non si tratta di Nico Paz o il giovanissimo Jacobo Ramon: “Butez ha parato un po’ di più: ha i guanti per caso, perché è un giocatore (ride ndr). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

