Conte soddisfatto dopo Napoli-Como | quando torna Lukaku e i complimenti alla sorpresa del match
Antonio Conte guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Como: novità su Romelu Lukaku e la sorpresa del jolly L’allenatore del Napoli, dopo il pareggio 0-0 contro il Como, sorride ed è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Nel secondo tempo c’è stata una squadra in campo. Non ricordo nessuna parata di Milinkovic-Savic. Per me è stata una bella partita, con due squadre che hanno provato a superarsi”. Conte (ANSA) Calciomercato.it Conte fa i complimenti anche ad un avversario, e non si tratta di Nico Paz o il giovanissimo Jacobo Ramon: “Butez ha parato un po’ di più: ha i guanti per caso, perché è un giocatore (ride ndr). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo Lecce-Napoli l'abbraccio più bello e significativo: Conte osserva soddisfatto areanapoli.it/share/611018/ - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, a breve le parole di Conte in conferenza stampa dopo il pari col Como - Al termine del match contro il Como, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona. Scrive tuttomercatoweb.com
Conte: "Ho avuto risposte da uomini veri. Lukaku? Non so quando potrà rientrare" - Le parole del tecnico del Napoli ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo lo 0- Segnala corrieredellosport.it
Napoli-Como, Conte nel post partita: «Livelli altissimi, risposta da uomini veri» - A salvare il risultato e, almeno fino a domani sera, il primo posto è Milinkovic Savic. Lo riporta msn.com