Conte si è innamorato di questo piatto napoletano | si sfonda ogni giorno | Lo chef sa che ne vuole almeno 200 grammi
Conte si è innamorato di questo piatto napoletano: si sfonda ogni giorno Lo chef sa che ne vuole almeno 200 grammi"> L’allenatore salentino del Napoli si è letteralmente innamorato di un piatto napoletano tipico tanto da richiederlo costantemente. Da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio, l’allenatore salentino ha saputo conquistare tutti con la sua determinazione e il suo carattere deciso. Ma, a quanto pare, anche la città lo ha conquistato, non solo per la passione dei tifosi e l’atmosfera unica che si respira al “Maradona”. A colpirlo in modo particolare è stata la cucina locale. Secondo quanto trapela dall’ambiente partenopeo, il tecnico avrebbe sviluppato un vero e proprio debole per un piatto tipico napoletano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
Miguel Gutierrez innamorato del tifo partenopeo! Leggi l'intervista completa sul nostro sito web #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Gutierrez - facebook.com Vai su Facebook
Conte e il Napoli, si può andare ancora avanti. Sul piatto anche un nuovo contratto - La corte serratissima di Aurelio De Laurentiis per riuscire a trattenere Antonio Conte a Napoli potrebbe aver portato i propri frutti e indotto l'allenatore leccese ad accettare di rimanere ancora ... Come scrive tuttomercatoweb.com