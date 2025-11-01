Conte rivoluzione a sorpresa | panchina per Lobotka dentro la ‘bestia’ Ecco le formazioni ufficiali
Non è una semplice formazione. È un messaggio. Dopo due vittorie che hanno placato l’ansia ma non convinto del tutto, Antonio Conte affronta il Como, squadra rivelazione del campionato, con una scelta che parla più di mille parole. Il tecnico non vuole più correre rischi, non vuole più soffrire. Contro una squadra tecnica e in fiducia, sceglie la via della guerra fisica: più muscoli, più corsa, più impatto. Anguissa centrocampista goleador del Napoli La Scelta a Sorpresa: Perché Lobotka in Panchina e McTominay Dentro?. Questa è la decisione che definisce la partita prima ancora che inizi. Conte ha visto la qualità del Como e ha scelto di rispondere con la pura potenza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
