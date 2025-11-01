Conte | Napoli–Como pari giusto Ho visto una squadra vera

0–0 al Maradona in una gara ad alta intensità: rigore parato, duelli fisici, ritmo europeo.

#Napoli molto bloccato nel primo tempo contro il Como. Cosa deve cambiare Conte nella ripresa?

Conte: "Rigore? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dir

Napoli giusto in campionato e in Champions: le mosse decisive di Conte - Il bilancio alla seconda sosta è il seguente: Napoli primo in campionato con la Roma, 15 punti collezionati con 5 vittorie in sei partite.

Conte, ok il poker è giusto. Il caso Como e... Neffa - Per la terza volta da quando allena in Serie A Antonio Conte cala il poker iniziale: nel 2012-

Napoli-Sporting, Conte: "Questo è lo spirito giusto, è stata una vittoria da squadra" - C'è grande soddisfazione nelle parole di Antonio Conte per la vittoria e per la prestazione della squadra contro lo Sporting, battuto 2-