Conte la prende bene | Ho ricevuto risposte da uomini veri E il Como è una grande

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore non disdegna lo 0-0 col Como: "Non sono una piccola, hanno battuto la Juventus. Sono più contento oggi di altre volte. Lukaku? Speriamo rientri presto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà”: Conte contro Marotta. Ma anni fa all’Inter la pensava diversamente - 2, con i nerazzurri che si lamentarono per un mancato rigore fischiato su Perisic, l'allenatore pugliese aveva dichiarato: "È giusto che i dirigenti parlino se hanno qualcosa da ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sassuolo-Napoli 0-2, Conte a Dazn: « Siamo partiti bene e ho visto lo spirito giusto» - 2 il match tra Sassuolo e Napoli valido per la prima giornata della nuova Serie A 2025/26. Secondo ilmattino.it

