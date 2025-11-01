Conte la prende bene | Ho ricevuto risposte da uomini veri E il Como è una grande

L'allenatore non disdegna lo 0-0 col Como: "Non sono una piccola, hanno battuto la Juventus. Sono più contento oggi di altre volte. Lukaku? Speriamo rientri presto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte la prende bene: "Ho ricevuto risposte da uomini veri. E il Como è una grande"

Contenuti che potrebbero interessarti

XIX Secolo. Il Conte Dracula crede di aver ritrovato nella giovane Maria la reincarnazione della moglie perduta. Tra passioni immortali e misteri gotici, la sua ossessione prende vita in un’epica storia d’amore e vendetta. DRACULA - L’AMORE PERDUTO dir - facebook.com Vai su Facebook

Clamoroso crollo in casa #Psv: il #Napoli prende 6 gol dagli olandesi e ora per #Conte è crisi vera. Sabato la sfida con l' #Inter lanciatissima - X Vai su X

Conte la prende bene: "Ho ricevuto risposte da uomini veri. E il Como è una grande" - 0 col Como: "Non sono una piccola, hanno battuto la Juventus. Riporta msn.com

“Non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà”: Conte contro Marotta. Ma anni fa all’Inter la pensava diversamente - 2, con i nerazzurri che si lamentarono per un mancato rigore fischiato su Perisic, l'allenatore pugliese aveva dichiarato: "È giusto che i dirigenti parlino se hanno qualcosa da ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sassuolo-Napoli 0-2, Conte a Dazn: « Siamo partiti bene e ho visto lo spirito giusto» - 2 il match tra Sassuolo e Napoli valido per la prima giornata della nuova Serie A 2025/26. Secondo ilmattino.it