Conte in escandescenza in Napoli-Como se la prende con Fabregas | Cesc l'avete preparata così?

Durante il primo tempo di Napoli-Como, Antonio Conte perde la calma dopo un presunto episodio di simulazione e accusa Fabregas di aver preparato la partita in modo scorretto. Il confronto acceso tra i due ex del Chelsea, poi placato con un abbraccio a fine frazione, fotografa la tensione che si respira al Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Antonio Conte e l’Inter, storia di un grande rancore. Ieri sera si è tolto di tutto da quelle scarpe In pochi minuti ha asfaltato a modo suo Inzaghi, Marotta, Lautaro. Ma le parole di Chivu sul calcio piagnone sono inarrivabili, merita di essere ricevuto al Quirinale di - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Como, Conte cerca l’allungo in classifica: le probabili formazioni e dove vederla - Dopo i successi contro Inter e Lecce, gli azzurri condividono la vetta con la Roma e puntano a un nuovo allungo in ... Si legge su 2anews.it

Napoli-Como, scintille Conte-Fabregas: “L’avete preparata così” - Como al 'Maradona': "Cesc, l'avete preparata così". Secondo calciomercato.it

Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Conte ritrova Rrahmani e Hojlund, Fabregas con Morata - Prosegue il tour de force del Napoli di Antonio Conte, atteso alle 18 dallo scontro con il Como al Diego Armando Maradona, valido per la decima giornata. Riporta tuttomercatoweb.com