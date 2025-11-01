Conte | Il Como è una realtà è stata una bella partita nel secondo tempo c’è stato solo Napoli

Conte: Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato. Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja. Al termine del match, pareggiato con il punteggio di 0-0, contro il Como, il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Conte, ci aiuta a leggere questa partita?. "Penso che alla fine la lettura è semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato. Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja.

