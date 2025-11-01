Conte | È stata una partita di stampo europeo non c’è stata una squadra che si è seduta nella sua metà campo

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita contro il Como  Le parole di Conte. Come avete interpretato la partita?  «Ho visto una partita che si è giocata a livelli molto intensi. Loro possono recriminare sul rigore, però nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Tanti pensano che il Como sia una squadra minore solo perché si chiama Como, è una realtà e sta facendo grandi cose. Complimenti a loro e a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria nonostante le difficoltà dei calciatori che sono dovuti uscire. Molto buona la prestazione di Elmas e di Gutierrez, due partite di spessore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

