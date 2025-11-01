Il Napoli ci ha provato, ma con il Como termina 0-0. Una sfida tosta, a tratti rude, con due squadre vogliose di portare a casa i tre punti. E lo si è visto anche con i continui battibecchi tra Antonio Conte e Cesc Fabregas. “Non dire così Antonio”, le parole tra il tecnico azzurro e lo spagnolo. È successo tutto nel primo tempo, dopo le tante perdite di tempo degli uomini di Fabregas. Una situazione che non è passata inosservata al tecnico del Napoli, che ha voluto commentare tali dinamiche, rivolgendosi direttamente al suo rivale: “L’avevate preparata così eh Cesc? Rimanendo a terra e perdendo tempo” La risposta del tecnico del Como è stata immediata, con lo spagnolo che non ha tardato a controbattere anche dopo l’infortunio di Gilmour al 38? minuto: “Antonio, non dire così, sai che non è così. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Conte e Fabregas, botta e risposta in campo: cosa si sono detti