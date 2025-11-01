Conte accusa il governo | Si preoccupa solo di rendere i politici intoccabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche del leader del M5S alla linea del governo Meloni. BARI, 1 novembre 2025. Durante una tappa del suo tour elettorale in Puglia, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha rivolto dure critiche al governo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di concentrarsi esclusivamente sulla tutela dei politici invece che sui problemi reali del Paese. “Ritorniamo alla casta”. Secondo Conte, “il governo Meloni si preoccupa, sulla giustizia, di rendere intoccabili i politici. Ritorniamo alla casta”. Un’accusa pesante, con cui l’ex premier ha voluto sottolineare come, a suo avviso, l’esecutivo stia adottando misure che proteggono la classe politica piuttosto che garantire un sistema più equo per i cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Conte accusa il governo: “Si preoccupa solo di rendere i politici intoccabili”

