Conte a Fabregas | l’avevi preparata così? Con i tuoi giocatori che cadono sempre?

A Dazn nel post partita della sfida tra Napoli e Como, finita in pareggio per 0-0, si commenta i continui battibecchi a bordo campo di Conte e Fabregas I battibecchi tra Conte e Fabregas. “I due allenatori si sono battibeccati per tutta la partita, ma tutto sempre con grande rispetto. Tutto comincia dopo il rigare sbagliato da Morata perché Fabregas chiede animo ai suoi calciatori. Poi c’è uno scontro in campo con diversi giocatori del Como che restano per terra e Conte si arrabbia con Fabregas e gli dice «l’avevi preparata così? Con i tuoi giocatori che cadono sempre?» Fabregas sorride perché Conte lo chiama per nome e risponde «Antonio non dire così lo sai che non è così». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

