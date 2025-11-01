Conte a Dazn | Meritavamo di più nel secondo tempo Complimenti sia al Como che a noi! Quando torna Lukaku? Rispondo così
Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato contro il Como in campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli Como, Antonio Conte ha parlato così. SUL MATCH – « Sicuramente si è giocato in maniera molto alta ed intensa. E ho visto le statistiche alla fine. Sicuramente loro possono recriminare sul rigore nel primo tempo, ma nel secondo tempo credo che avremmo meritato qualcosa di più. Tanti pensano che il Como solo perché si chiama così sia una squadra che. ma oggi è una realtà, sta facendo grandi cose ». LA PRESTAZIONE DELLE DUE SQUADRE – « Complimenti a loro ma anche a noi: prestazione seria sotto tutti i punti di vista nonostante le difficoltà per l’uscita di Gilmor e per le problematiche di Elmas a cui è subentrato Miguel. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Antonio Conte elogia Anguissa “Di giocatori come lui ce ne sono pochi”: queste le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Dazn ? #Napoli #Conte #Anguissa #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
McTominay Anguissa: CONTE is L’esultanza con De Laurentiis JR @DavideBernardi6 BordoCam #NapoliInter è disponibile ora su #DAZN! #Conte #SerieAEnilive - X Vai su X
DAZN - Napoli, Conte: "Partita di stampo europeo, meritavamo qualcosa in più nel secondo tempo, Lukaku? Contento di averlo rivisto" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como . Riporta napolimagazine.com
Conte a Dazn: "Sono contento. Il Como è una realtà, oltre il rigore non ricordo parate" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como: "Ho visto una partita che si è giocata a livelli molto alti ed intensi. Come scrive tuttonapoli.net
Napoli-Como, Conte nel post partita: «Livelli altissimi, risposta da uomini veri» - A salvare il risultato e, almeno fino a domani sera, il primo posto è Milinkovic Savic. Secondo msn.com