Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato contro il Como in campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli Como, Antonio Conte ha parlato così. SUL MATCH – « Sicuramente si è giocato in maniera molto alta ed intensa. E ho visto le statistiche alla fine. Sicuramente loro possono recriminare sul rigore nel primo tempo, ma nel secondo tempo credo che avremmo meritato qualcosa di più. Tanti pensano che il Como solo perché si chiama così sia una squadra che. ma oggi è una realtà, sta facendo grandi cose ». LA PRESTAZIONE DELLE DUE SQUADRE – « Complimenti a loro ma anche a noi: prestazione seria sotto tutti i punti di vista nonostante le difficoltà per l’uscita di Gilmor e per le problematiche di Elmas a cui è subentrato Miguel. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte a Dazn: «Meritavamo di più nel secondo tempo. Complimenti sia al Como che a noi! Quando torna Lukaku? Rispondo così»