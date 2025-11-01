Consumo del suolo confronto Ispra-Comune Il sindaco Salvetti | Livorno virtuosa ristabiliti i contenuti del report
“I giusti contenuti del report di Ispra sono stati ristabiliti. Per l'istituto Livorno è virtuosa, meglio della media nazionale”. Sono le parole del sindaco Luca Salvetti, in merito all'incontro chiarificatore che nelle scorse ore ha avuto luogo tra il Comune e l'istituto. Un dialogo che ha avuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
