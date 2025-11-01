Consegnato al Pronto soccorso Numero verde di emergenza sociale
Nell’auditorium dell’ospedale Versilia si è svolta la consegna del numero verde unico regionale del Sistema Emergenza Urgenza Sociale (Seus) al Pronto soccorso dell’ospedale, alle amministrazioni comunali e agli assessori al ramo della Versilia. Ad aprire l’incontro, che ha fatto registrare un’ampia partecipazione di personale sanitario del territorio e dell’ospedale, è stato l’intervento del presidente della Conferenza zonale dei sindaci della Versilia Bruno Murzi che ha evidenziato soddisfazione "per questo ulteriore e significativo passo in avanti in questa zona distretto sul fronte degli interventi legati al sociale e all’integrazione ospedale-territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
