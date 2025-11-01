Confessa l' assassino di Jessica | l' ha accoltellata ventisette volte

È stato convalidato l'arresto di Douglas Reis Pedroso, il 41enne brasiliano fermato dai Carabinieri martedì dai Carabinieri con l'accusa di avere ucciso l'ex convivente Jessica Stappazzollo, a Castelnuovo del Garda (Verona). La Gip del Tribunale scaligero, Paola Vacca, al termine dell'interrogatorio nel carcere veronese di Montorio ha confermato la misura della custodia cautelare. L'uomo ha ammesso di avere ucciso l'ex compagna, fornendo però un racconto con molte lacune, senza spiegare cosa abbia scatenato la furia che lo ha portato a colpire 27 volte la trentateenne e spiegando di non ricordare perché aveva assunto sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

