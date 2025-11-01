Confermata la sesta stagione di Only Murders in the Building
Disney+ ha annunciato che la serie comedy originale premiata agli Emmy Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è stata rinnovata per una sesta stagione composta da 10 episodi. La serie, per la prima volta oltreoceano, vedrà l’amato trio di investigatori lasciare New York City per indagare sul nuovo mistero di Londra. La serie è ora disponibile in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con il finale della quinta stagione che ha debuttato oggi sulla piattaforma streaming. La quinta stagione vanta un cast stellare, che include il ritorno della pluripremiata Meryl Streep, vincitrice di Oscar ed Emmy, e Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest e Jermaine Fowler. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Non solo la sesta stagione di Only Murders in the Building è ufficiale ma è confermata anche la trasferta a Londra! #Serietv Al link al primo commento il notiziario del giorno con le ultime novità! - facebook.com Vai su Facebook
Only Murders in the Building 6: mistero e risate nel cuore di Londra - 7 ore fa Per i SUV compatti e di fascia media, ecco una delle soluzioni più affidabili. Come scrive hdblog.it
Only Murders in the Building 6 si farà? Arriva la conferma ufficiale - Dopo il successo delle prime cinque stagioni, Only Murders in the Building continuerà a divertire i fan... Si legge su hynerd.it
Only Murders In The Building vola a Londra per la sesta stagione? - La quinta stagione di Only Murders In The Building sta per terminare su Disney+, ma si parla già di rinnovo per una sesta che potrebbe essere la prima ambientata fuori dagli Stati Uniti: ecco cosa sap ... Da comingsoon.it