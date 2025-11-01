condannato per aver sterminato la famiglia fugge elia del grande

AGI - È fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998, a 22 anni, uccise padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto. L'uomo si trovava in comunità dopo aver scontato 25 anni di detenzione. La notizia è stata anticipata da Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi ha 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino a una nuova valutazione. 🔗 Leggi su Agi.it

