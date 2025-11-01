Concorsopoli si apre il processo davanti alla Corte d’appello di Perugia

PERUGIA - Si è aperto ieri, davanti alla Corte d’appello di Perugia, il processo di secondo grado per la cosiddetta concorsopoli nella sanità umbra. Un’indagine che provocò, nella primavera del 2019, un terremoto politico, con la conclusione anticipata del secondo mandato dell’allora presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, che presentò le dimissioni una volta appurata la sua iscrizione nel registro degli indagati. Con lei, indagati e poi imputati, l’allora assessore alla sanità Luca Barberini, l’ex sottosegretario al ministero dell’Interno e segretario regionale del Pd, Gianpiero Bocci, il direttore generale e quello amministrativo dell’epoca del’Azienda ospedaliera, Emilio Duca e Maurizio Valorosi, oltre ad altri apicali della sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

