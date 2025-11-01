Concorsi scuola e doppio canale di reclutamento | cosa succede dopo il concorso PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, Attilio Varengo, rappresentante della Cisl Scuola, ha fatto il punto sulle prospettive future del reclutamento scolastico dopo la conclusione del PNRR3. È improbabile che ci sia una pausa nei concorsi: l’obiettivo è stabilizzare il sistema e superare la frammentarietà. Centrale, in questa direzione, è la proposta di un doppio canale che affianchi alle procedure concorsuali l’utilizzo di graduatorie provinciali o regionali per assumere anche su materia, valorizzando il servizio svolto dai docenti. L'articolo Concorsi scuola e doppio canale di reclutamento: cosa succede dopo il concorso PNRR3. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it