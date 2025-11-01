Concorsi pubblici tutti i bandi in scadenza a novembre 2025
Nel mese di novembre scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano figure professionali in diversi ambiti, dai ministeri all' Inps fino alla Banca d'Italia e alle aziende locali, operanti in ambito sanitario oppure nella gestione dei servizi ambientali. Ecco i principali concorsi in scadenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
