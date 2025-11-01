Concorezzo premia le sue eccellenze La Gügia dóra a Farina Ksb e Unitalsi

Gügia dóra, l’eccellenza in passerella: quest’anno benemeriti sono il fondatore del teatro, Peppino Farina, l’azienda storica, Ksb (nella foto), e Unitalsi, più cinque menzioni speciali. Concorezzo si prepara a insignirli, la cerimonia è fissata il 9 novembre, giorno clou della patronale, alle 17.30 in Villa Zoja. Il riconoscimento rende omaggio a persone, associazioni e realtà del territorio che, col loro impegno, hanno contribuito a valorizzare la vita civile, culturale, sportiva e sociale della città. Un premio che ricora il significato che la produzione di aghi ha avuto nell’evoluzione della vita industriale del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

