Con The Mastermind Josh O' Connor mostra tutte le sue capacità d' attore comicità inclusa
Poteva essere il colpo del secolo, e invece. No, non stiamo parlando dei gioielli di Napoleone rubati al Louvre, ma di The Mastermind, nuovo film scritto, diretto e montato dall’autrice statunitense Kelly Reichardt. Presentato in anteprima al festival di Cannes, in sala con Mubi dal 30 ottobre, il film segue il piano all’apparenza impeccabile e in realtà incredibilmente fallace di James Mooney, interpretato dall’attore più talentoso e richiesto del momento, il britannico Josh O’Connor. L’ex principe di Galles delle due stagioni centrali di The Crown e prossimo protagonista di Jack of Spades di Joel Coen e di un misterioso sci-fi di Steven Spielberg veste stavolta i panni anni Settanta di un protagonista che, nel suo sembrare impeccabile e integerrimo, finisce per rivelare tutte le sue mancanze, dovute a un privilegio mai pienamente compreso, che cerca di sfidare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
"The Mastermind": la rapina (quasi) perfetta di Josh O'Connor nell'America della contestazione - X Vai su X
THE MASTERMIND, o l’artefice della propria rovina? Con Josh O’Connor, il nuovo film di Kelly Reichardt è ora al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Kelly Reichardt su The Mastermind: “Josh O’Connor, nel mio film, fa l’antieroe anni ’70” - Intervista a Kelly Reichardt, la regista di The Mastermind, il film con Josh O'Connor nelle sale italiane dal 30 ottobre 2025 per MUBI. cinematographe.it scrive
The Mastermind, trama e cast del film poliziesco con Josh O'Connor da oggi al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo The Mastermind, trama e cast del film poliziesco con Josh O'Connor da oggi al cinema ... Lo riporta tg24.sky.it
The Mastermind: la spiegazione del finale del film con Josh O’Connor - Scopri la spiegazione del finale di The Mastermind con Josh O’Connor e il significato dell’arresto di J. Si legge su cinefilos.it