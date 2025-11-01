Con The Mastermind Josh O' Connor mostra tutte le sue capacità d' attore comicità inclusa

Poteva essere il colpo del secolo, e invece. No, non stiamo parlando dei gioielli di Napoleone rubati al Louvre, ma di The Mastermind, nuovo film scritto, diretto e montato dall’autrice statunitense Kelly Reichardt. Presentato in anteprima al festival di Cannes, in sala con Mubi dal 30 ottobre, il film segue il piano all’apparenza impeccabile e in realtà incredibilmente fallace di James Mooney, interpretato dall’attore più talentoso e richiesto del momento, il britannico Josh O’Connor. L’ex principe di Galles delle due stagioni centrali di The Crown e prossimo protagonista di Jack of Spades di Joel Coen e di un misterioso sci-fi di Steven Spielberg veste stavolta i panni anni Settanta di un protagonista che, nel suo sembrare impeccabile e integerrimo, finisce per rivelare tutte le sue mancanze, dovute a un privilegio mai pienamente compreso, che cerca di sfidare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

