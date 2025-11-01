Con Salpiamo cinque ragazzi tarantini hanno il Mare Dentro
Tarantini Time Quotidiano Procedono gli allenamenti in mare di cinque ragazzi in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia (USMM) di Taranto, in età compresa tra i 16 e i 20 anni, che dalla prossima settimana parteciperanno al Campionato Autunnale di Vela d’altura “Città di Taranto” 2025 organizzato dalla Lega Navale e dalla Marina Militare! È una delle attività del progetto “Mare Dentro 2025” dell’Ets-Aps “Salpiamo” che, in particolare, viene realizzata in collaborazione con Ondabuena Academy e grazie alla partnership e al supporto di Fondazione Taranto 25 Aps. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
Cinque ragazzi tarantini in mare con “Salpiamo”: parte il progetto “Mare Dentro 2025”, tra sport, inclusione e riscatto sociale. - X Vai su X
Salpiamo alla scoperta dei numeri… laboratorio di matematica con i cubi MATHLINK ? bravissimi e felici di sperimentare le quantità attivamente… - facebook.com Vai su Facebook
Con “Salpiamo” cinque ragazzi tarantini scoprono il “Mare Dentro” - I giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, stanno completando gli allenamenti in mare nell’ambito del progetto “Mare Dentro 2025”, realizzato dall’ Ets- Riporta giornaledipuglia.com
Taranto, “Mare Dentro” porta in regata cinque ragazzi seguiti dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni - Cinque ragazzi tarantini in mare con “Salpiamo”: parte il progetto “Mare Dentro 2025”, tra sport, inclusione e riscatto sociale. trmtv.it scrive
Articoli con argomento: ‘Salpiamo’ - Cinque ragazzi tarantini in mare con “Salpiamo”: parte il progetto “Mare Dentro 2025”, tra sport, inclusione e riscatto sociale. Si legge su trmtv.it