con salpiamo cinque ragazzi tarantini hanno il mare dentro

Tarantini Time Quotidiano Procedono gli allenamenti in mare di cinque ragazzi in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia (USMM) di Taranto, in età compresa tra i 16 e i 20 anni, che dalla prossima settimana parteciperanno al Campionato Autunnale di Vela d’altura “Città di Taranto” 2025 organizzato dalla Lega Navale e dalla Marina Militare! È una delle attività del progetto “Mare Dentro 2025” dell’Ets-Aps “Salpiamo” che, in particolare, viene realizzata in collaborazione con Ondabuena Academy e grazie alla partnership e al supporto di Fondazione Taranto 25 Aps. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

