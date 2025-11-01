Con i ragazzi idee diverse però confronto pacato

Giovedì mattina sono stato a parlare al Liceo Piccolomini, occupato da martedì; ero stato invitato da un mio affezionato ex studente, e - nonostante la mia personale refrattarietà alle occupazioni in quanto tali - ho deciso di andare lo stesso, anche per portare qualche idea e proposta distonica rispetto al pensiero unico pro Pal che era stato programmato dagli occupanti (con il rettore di Unistrasi Tomaso Montanari a parlare il giorno prima, nonché un “ragazzo reduce” dalla Flotilla: mancava la illustre giurista Albanese, in quanto verosimilmente troppo impegnata.). Ho subito detto ai ragazzi presenti nell’aula magna, e in modo assai chiaro, che avrei riferito loro cose diverse rispetto a chi aveva parlato prima di me - farò un paio di esempi a breve -, e loro mi hanno comunque ascoltato con estrema attenzione (anni di esperienza di public speech fanno capire quando un uditorio è attento o meno), dopodiché tre di loro hanno fatto osservazioni - molto critiche - sulle mie idee, ma in modo del tutto pacato e civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

