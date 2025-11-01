Con i ragazzi idee diverse però confronto pacato
Giovedì mattina sono stato a parlare al Liceo Piccolomini, occupato da martedì; ero stato invitato da un mio affezionato ex studente, e - nonostante la mia personale refrattarietà alle occupazioni in quanto tali - ho deciso di andare lo stesso, anche per portare qualche idea e proposta distonica rispetto al pensiero unico pro Pal che era stato programmato dagli occupanti (con il rettore di Unistrasi Tomaso Montanari a parlare il giorno prima, nonché un “ragazzo reduce” dalla Flotilla: mancava la illustre giurista Albanese, in quanto verosimilmente troppo impegnata.). Ho subito detto ai ragazzi presenti nell’aula magna, e in modo assai chiaro, che avrei riferito loro cose diverse rispetto a chi aveva parlato prima di me - farò un paio di esempi a breve -, e loro mi hanno comunque ascoltato con estrema attenzione (anni di esperienza di public speech fanno capire quando un uditorio è attento o meno), dopodiché tre di loro hanno fatto osservazioni - molto critiche - sulle mie idee, ma in modo del tutto pacato e civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ragazzi scusate ma quest’anno non avevo ne idee ne il mood giusto per creare un serio tutorial per Hallowen - facebook.com Vai su Facebook
"Tra i colleghi idee diverse Ma tutelerò i miei ragazzi" - Anche se si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sicilia prima di tornare in palestra, Roberto Agnoletti, da tutti conosciuto come ’Agno’, 59 anni, da 20 insegnante di educazione fisica al ... Come scrive ilrestodelcarlino.it