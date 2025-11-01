Con Falcone o con Davigo

Breve rassegna degli stupidari letti e sentiti all'indomani dell'approvazione della riforma della giustizia. Su Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio annuncia che "questo giornale riprende la battaglia in difesa della Costituzione". Bentornati, immaginiamo che metterà in campo il suo editorialista principe in materia, quel Piercamillo Davigo fresco di terza condanna a un anno e mezzo di carcere per rivelazione di segreti d'ufficio. Ma a parte questo non capiamo cosa ci sia da difendere, dato che da nessuna parte la Costituzione vieta la separazione delle carriere, semmai auspica proprio il contrario.

